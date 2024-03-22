В Башкирии работников культуры отметили званиями и почётными грамотами

Среди получателей – как широко известные народу артисты, так и закулисные работники, педагоги, воспитывающие будущие поколения артистов. Все они внесли весомый вклад в развитие искусства республики.

В Башкортостане свой профессиональный праздник отмечают около 14 тыс. работников культуры. Они вносят весомый вклад в дело сохранения культурного наследия и национального самосознания, воспитания молодого поколения. Среди награждённых были и артисты, проходящие службу в зоне специальной военной операции. Вместе с фронтовыми творческими бригадами они поднимают боевой дух бойцов.