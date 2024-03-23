Жители Башкирии смогут пройти службу в уникальных воинских частях

Весенняя призывная кампания начинается 1 апреля. Молодые люди могут заключить контракт. В Башкортостане оказывают почти 40 мер поддержки военнослужащим в Башкортостане. Основные льготы касаются денежных компенсаций, части банковской сферы, кредитования и социальной сферы.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по телефону: 8 (347) 218-19-19. Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.

И у молодых людей есть возможность пройти службу в 12 главном управлении Министерства обороны России – это воинские части, которые обеспечивают боеспособность ядерной триады. То есть занимаются хранением и обслуживанием боеприпасов и их составляющих.