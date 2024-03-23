В Башкирии бойцу СВО помогли приобрести новый протез

Бойцу, получившему тяжелое увечье на СВО, помогли приобрести новый протез ног. Поддержку он получил, обратившись в филиал фонда «Защитники Отечества». В прошлом году Рубен Хасанов принял участие в Межрегиональном кубке «Защитников Отечества» среди ветеранов специальной военной операции. Занял первое место по пулевой стрельбе. Сейчас вновь готовится к соревнованиям. Поэтому протез ему был необходим.