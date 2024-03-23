В Башкирии волонтёры делают антидроновые одеяла

Волонтёры из Хайбуллов объединились и стали надёжным тылом для бойцов. Один из сложных процессов – изготовления антидроновых одеял, которые скрывают бойца от прицелов, стоит только накрыться им с головой.

Водонепроницаемые ткани необходимо сложить слой за слоем. Затем – несколько черновых стежков, чтобы скрепить одеяло, и только после обработка швейной машинкой. Ткань для укрытия недешевая, волонтёры нуждаются в спонсорской поддержке. Также здесь отшиваются индивидуальные перевязочные пакеты, которые бойцы могут применить, при получении ранений.

Волонтёры плетут сети, собирают гуманитарные грузы – к благому делу присоединяется всё больше неравнодушных жителей. Местная предпринимательница купила для бойцов походную баню. В ближайшее время все собранное отправят на передовую.