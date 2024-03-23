В Башкирии прошла встреча главы муниципалитета с участниками СВО

В Хайбуллинском районе прошла встреча главы муниципалитета с участниками СВО, которые сейчас находятся в краткосрочном отпуске. Во время беседы бойцы рассказали, в чем на текущий момент есть потребность на передовой. Все их просьбы взяли на контроль.

Воинам рассказали о созданной в районе службе социальных координаторов, мерах поддержки семей участников СВО. Военнослужащие с позывными «Тихий» и «Бабай» попали в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года. Боец с позывным «Манул» летом прошлого года подписал контракт и проходит службу в батальоне имени Достовалова.

Сейчас солдаты восстанавливаются дома в кругу семей. Но уже совсем скоро они вновь отправятся на передовую выполнять поставленные задачи. Бойцы поблагодарили земляков за поддержку.

Также в Хайбуллинском районе селе Татыр-Узяк установили мемориальную доску памяти рядовому Александру Рыбальченко, погибшему в ходе специальной военной операции. В этой же школе учился ещё один герой – рядовой Закир Искужин. Он также ценой собственной жизни отстаивал интересы Родины.