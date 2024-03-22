Стало известно, как Башкирия готовится к весеннему паводку

Прорабатываем наихудшие сценарии развития событий. Радий Хабиров опубликовал в своих соцсетях видео из Архангельского района. На реке Инзер проводят взрывные работы, чернение и распиловку льда, чтобы не допустить резкого подъёма воды в период весеннего половодья. Активные работы ведутся и в других районах Башкортостана.

Локальная система оповещения работает исправно. А значит, в случае прихода большой воды жители Биккузинского сельсовета узнают об опасности вовремя. Ввиду географического положения Мелеузовский, Куюргазинский и Кугарчинский районы Башкортостана в период весеннего половодья находятся в зоне риска.

Вот это стало у нас хорошей традицией – каждый год перед половодьем отрабатывать всякие сценарии при случае возникновения чрезвычайных ситуаций, как будет действовать персонал нашего управления, как сработают наши диспетчеры, диспетчерские службы. И как будет передаваться информация из ДС в эти районы, которые расположены ниже Юмагузинского водохранилища. Салават Юнусов, главный инженер управления по эксплуатации гидротехнических сооружений

Подготовка к паводку начинается задолго до его наступления. В этот раз сотрудники Юмагузинского гидроузла вместе с главами муниципалитетов отработали сценарий по нарушению работы водосбросных сооружений из-за мусора и льда. Специалисты и техника оказались к такому вызову готовы.

Готовы и жители уфимского микрорайона Кооперативная поляна. Многие из них изначально строили свои дома так, чтобы продолжать в них жить даже в случае затопления первого этажа. Кто-то уже вытащил из гаража заранее подготовленную лодку. Но алгоритм действий при половодье им все равно напоминают ежегодно.

Они поднимаются на самый верхний этаж. При этом уже с сегодняшнего дня они начинают готовить все ценные вещи, документы, деньги, лекарства, тоже все поднимают на верхние этажи. Также готовят телефоны, какие-то зарядные устройства, кто-то даже готовит и генераторы на случай отключения электроэнергии, чтобы выйти с нами на связь. Ильнур Якупов, начальник управления гражданской защиты по Кировскому району г. Уфы