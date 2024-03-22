Стало известно, как Башкирия готовится к весеннему паводку

Прорабатываем наихудшие сценарии развития событий. Радий Хабиров опубликовал в своих соцсетях видео из Архангельского района. На реке Инзер проводят взрывные работы, чернение и распиловку льда, чтобы не допустить резкого подъёма воды в период весеннего половодья. Активные работы ведутся и в других районах Башкортостана.
Локальная система оповещения работает исправно. А значит, в случае прихода большой воды жители Биккузинского сельсовета узнают об опасности вовремя. Ввиду географического положения Мелеузовский, Куюргазинский и Кугарчинский районы Башкортостана в период весеннего половодья находятся в зоне риска.
Подготовка к паводку начинается задолго до его наступления. В этот раз сотрудники Юмагузинского гидроузла вместе с главами муниципалитетов отработали сценарий по нарушению работы водосбросных сооружений из-за мусора и льда. Специалисты и техника оказались к такому вызову готовы.
Готовы и жители уфимского микрорайона Кооперативная поляна. Многие из них изначально строили свои дома так, чтобы продолжать в них жить даже в случае затопления первого этажа. Кто-то уже вытащил из гаража заранее подготовленную лодку. Но алгоритм действий при половодье им все равно напоминают ежегодно.
Помимо инструкций, жителям микрорайона выдали письменные рекомендации для детей. А тем, чей дом не готов к приходу большой воды, напомнили о пунктах временного размещения. Там уже готово всё необходимое – спальные места, комната матери и ребенка, пункт приёма пищи и медпункт.