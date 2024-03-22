В Уфе прошли соревнования зубных техников

Студенты медицинского колледжа БГМУ приняли участие в зональном этапе чемпионата «Профессионалы». Молодые специалисты прошли трёхдневную проверку мастерства, изготавливая на каждом этапе определённый зубной протез.

Тишину здесь нарушает разве что тиканье часов да шаги экспертов. На соревнование это мало похоже. Но у зубных техников чемпионаты проходят именно так. Сосредоточенность — их главный инструмент. Участники изготавливают восковую репродукцию бюгельного протеза.

Цифровизация вошла и в их профессию, но без человеческого труда здесь по-прежнему невозможно. Мастерство студентов проверяли на протяжении трёх дней. Всё это время они демонстрировали качества, присущие настоящим профессионалам.

Ежегодно колледж выпускает около 90 зубных техников. Запросы есть как у частных, так и у бюджетных медучреждений. Результаты зонального этапа чемпионата «Профессионалы» подведут в конце апреля. Победители будут представлять республику уже на федеральном уровне.