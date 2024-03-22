В Башкирии на берегу озера открылся глэмпинг

В Башкортостане открылся ещё один глэмпинг. Он находится в Нуримановском районе. Два дома расположились на берегу озера-родника Сарва, в уникальном месте для перезагрузки ума и тела. С этим памятником природы связано множество легенд и историй. На открытие базы отдыха приехали и гости из администрации района и Минземимущества республики.

С одной стороны – горы и густая тайга, с другой – поляны. Панорамные домики расположились возле озера-родника. Это место славится своими красотами и легендами о русалках и духах, которые неизменно связаны с главной достопримечательностью – Сарвой.

Сквозь малахитовую воду можно разглядеть, как скалистое дно обрывается вниз, в загадочную темную бездну, откуда бьют источники. Озеро не замерзает даже зимой. Его глубина достигает внушительных тридцати восьми метров. Это излюбленное место дайверов.

Эко-домики – высокого комфорта. Вместимость двухэтажных А-фреймов – до восьми человек. Пахнет в таких необычных «шалашах» живым деревом. В этих домах много света, воздуха, и главное, пространства. Вид «сверху» завораживает – это и есть достоинство треугольного дома. А из крана течет артезианская вода.

В доме есть душ, а для тех, кто предпочитает попариться – баня. И, конечно же, чан на дровах. На территории и своя мангальная зона с шампурами и грилем. Здесь планируют поставить и костровую чашу.