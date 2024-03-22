В Уфе состоялась премьера спектакля «Деньги для Марии»

Сегодня в Русском драмтеатре состоялся премьерный показ спектакля «Деньги для Марии». Это постановка по одноименной повести Валентина Распутина. Режиссёром выступил Станислав Мальцев из Иркутска. Современные театры не так часто ставят произведения Распутина, причем зря, уверяют в Русском драмтеатре Уфы. Писатель поднимает вопросы человечности и милосердия. Абсолютно каждый герой встает перед выбором – деньги или помощь.

Русский драматический театр в этом сезоне представляет уже вторую премьеру. До этого зрители увидели «Горе от ума». Сейчас обратились, можно сказать, к классике 20-го века. На этот раз произведение Валентина Распутина. Его ставили на уфимской сцене, но очень давно, в 70-х годах прошлого века.

Первая повесть Валентина Распутина «Деньги для Марии» увидела свет в 1967 году. Как свойственно писателю, сюжет простой – в магазине у Марии, ставшей по просьбе односельчан за прилавок, приезжий ревизор обнаруживает «недостачу» – кому-то по доброте она давала в долг, где-то по неумению плохо считала.

Тысяча рублей – огромные деньги по тем временам. И её мужу Кузьме приходится решать вопрос, чтобы уберечь жену от тюрьмы. Он обращается к односельчанам, идёт к каждому без исключения. И это, по сути, тест на милосердие, который устраивает Распутин. Степаниде невмоготу расстаться с копейкой. С трудом отдает деньги и директор школы Евгений Николаевич. Но не сострадание им руководит, а желание укрепить репутацию – каждый свой шаг он афиширует на всю деревню. А разве милосердие может соседствовать с грубым расчётом?

Каждая новая сцена, каждый новый герой привносят новый психологический, нравственный, сюжетный поворот, уводят в глубину – а что дальше? Неужели деньги окажутся важнее человечности?

И только глава семейства с простым именем Кузьма – авторский идеал, на который нужно равняться. Он обещает сыновьям: «Мы всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим». И мать здесь – символ светлого и возвышенного, не способного на какую-либо подлость. Мать – это жизнь.