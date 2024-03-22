Спортсмен из Башкирии завоевал золото на первенстве по MMA

Самый сложный бой, мне кажется, был второй, хоть противник и маленький был, но он в конце меня чуть не задушил. Очень было волнительно драться, потому что противник титульный был. Я очень сильно волновался, но выиграл.

Арслан Шагиев, победитель первенства Приволжского Федерального округа