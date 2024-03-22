Спортсмен из Башкирии завоевал золото на первенстве по MMA

В Оренбурге завершилось первенство Приволжского федерального округа по смешанным единоборствам MMA. За медали боролись 340 спортсменов из 14 регионов страны. Соревнования проходили в трёх возрастных категориях: 12-13 лет, 14-15, а также юноши от 18 до 20-ти лет.

Честь нашей Республики защищали 35 борцов. Один из них – Арслан Шагиев. Спортсмен провел три боя. Первый удалось завершить досрочно удушающим приёмом, остальные со счетом 2:0. Тем самым, Арслан смог завоевать единственное золото в копилку нашей Республики и отобраться на первенство России в город Чебоксары.

У нас с Арсланом была своя задача. Мы видели ошибки и именно работа над ошибками помогла Арслану выиграть. И самое главное для любого ученика, когда тренер верит в своего ученика. Мы полностью вложились, выиграли и медали привезли в нашу Республику Башкортостан.

Махмад Икромов, старший тренер сборной Республики Башкортостан по ММА

По итогам трёх соревновательных дней борцы из Башкортостана завоевали одну золотую и пять бронзовых наград. На следующей неделе пройдут окружные старты среди спортсменов старше 18-ти лет. От нашей республики примут участие 18 борцов. По результатам соревнований спортсмены смогут отобраться на чемпионат страны.

Самый сложный бой, мне кажется, был второй, хоть противник и маленький был, но он в конце меня чуть не задушил. Очень было волнительно драться, потому что противник титульный был. Я очень сильно волновался, но выиграл.

Арслан Шагиев, победитель первенства Приволжского Федерального округа
Телерадиоведущий
Уфимская волна