Спортсмен из Башкирии завоевал золото на первенстве по MMA

В Оренбурге завершилось первенство Приволжского федерального округа по смешанным единоборствам MMA. За медали боролись 340 спортсменов из 14 регионов страны. Соревнования проходили в трёх возрастных категориях: 12-13 лет, 14-15, а также юноши от 18 до 20-ти лет.
Честь нашей Республики защищали 35 борцов. Один из них – Арслан Шагиев. Спортсмен провел три боя. Первый удалось завершить досрочно удушающим приёмом, остальные со счетом 2:0. Тем самым, Арслан смог завоевать единственное золото в копилку нашей Республики и отобраться на первенство России в город Чебоксары.
По итогам трёх соревновательных дней борцы из Башкортостана завоевали одну золотую и пять бронзовых наград. На следующей неделе пройдут окружные старты среди спортсменов старше 18-ти лет. От нашей республики примут участие 18 борцов. По результатам соревнований спортсмены смогут отобраться на чемпионат страны.