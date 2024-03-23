Радий Хабиров выразил соболезнования в связи с трагедией в Москве

Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил соболезнования семьям и близким всех погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холл» в Москве.

Сегодня вечером в концертный зал, где должен был проходить концерт группы «Пикник», ворвались неизвестные вооруженные люди и открыли стрельбу по зрителям, а после - подожгли сиденья в концертном зале. К тому моменту концерт еще не начался.



Точное количество погибших и пострадавших на данный момент уточняется. По предварительным данным, количество погибших может достигать 40 человек, а пострадавших - более 100. Здание комплекса горит, где находятся нападавшие - пока неизвестно. Сейчас на месте работают все оперативные службы, движение перекрыто, полицейские досматривают подозрительные автомобили.

Радий Хабиров в своих социальных сетях подчеркнул: зверский теракт унес жизни мирных людей. Он выразил уверенность, что все, кто совершил это чудовищное преступление, будут наказаны.