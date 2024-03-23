В Уфе задержали почти десять пьяных водителей

Инспекторы пресекли 339 нарушений правил дорожного движения. Из них в 25 случаях участники дорожного движения не пристегнулись ремнями безопасности, водители не уступили дорогу пешеходам 17 раз, выявлено 18 нарушений правил перевозки детей-пассажиров, 11 пешеходов были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД.