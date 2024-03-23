В Башкирии пожар унёс жизни двух детей и бабушки

Как сообщили в МЧС региона, инцидент зафиксировали на улице Тукая. Прибывшие спасатели обнаружили в горящем доме двух детей – 3 и 5 лет – без сознания, а также их 66-летнюю бабушку. К сожалению, спасти пострадавших не удалось. Сообщается, что мама малышей была в больнице с одним ребёнком-близнецом. Отец семейства – на вахте.