В Башкирии пожар унёс жизни двух детей и бабушки

22 марта в Бижбулякском районе произошёл крупный пожар. В селе Бижбуляк огонь унёс жизни пенсионерки и двух детей.
Как сообщили в МЧС региона, инцидент зафиксировали на улице Тукая. Прибывшие спасатели обнаружили в горящем доме двух детей – 3 и 5 лет – без сознания, а также их 66-летнюю бабушку. К сожалению, спасти пострадавших не удалось. Сообщается, что мама малышей была в больнице с одним ребёнком-близнецом. Отец семейства – на вахте.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Причины пожара устанавливаются. С мамой погибших детей работают психологи.
Фото: МЧС по РБ.