В Уфе появился мемориал в память о погибших в теракте

23 марта в Уфе появился стихийный мемориал в память о погибших в теракте в Москве.

Площадка появилась у памятника семье рядом с торговым центром «Мир». Жители Уфы выражают соболезнования близким погибших и пострадавших и несут к мемориалу свечи, цветы и игрушки.

Напомним, 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл», устроили стрельбу и совершили поджог. По последним данным, погибли 93 человека, а пострадали более 140. Среди погибших в теракте три ребёнка.

Глава ФСБ сообщил, что подозреваемые в нападении задержаны.