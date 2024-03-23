Башкирские спасатели отслеживают паводковую ситуацию

Башкирские спасатели отслеживают паводковую ситуацию с высоты птичьего полета. Организован вертолетный рейд по подтопляемым регионам республики. При наблюдении устанавливаются зоны возможного подтопления населённых пунктов, определяются места проведения взрывных работ.

По мнению руководителей правительства республики, паводок может повлечь за собой большие материальные потери. Поэтому важно своевременно проводить профилактическую работу. Эти и другие вопросы рассматривались на совещании на Юмагузинском водохранилище.

Радий Хабиров также разместил в соцсетях видео со взрывными работами и ознакомил с ходом подготовки к паводку. Руководитель региона отметил, что в ближайшие дни будет четкий прогноз по весеннему половодью. Но пока, как всегда, все службы тестируются в случае ЧП.

На сегодняшний день подготовлено 276 пунктов временного размещения граждан в случае паводка. Проводится ежедневный мониторинг водоемов. Введено в строй около 11 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники. Традиционно в зону подтопления попадают Уфа и Уфимский район, Иглинский, Белорецкий, Бижбулякский, Миякинский, Архангельский, Дуванский и Кармаскалинский районы.