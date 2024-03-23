В Башкирии на посевную кампанию выйдут почти 12,5 тыс. тракторов

Это на 180 единиц больше, чем в 2023 году, отметили на зональной агрономической конференции в Чекмагушевском районе. В мероприятии приняли участие представители 10 муниципалитетов региона. Как рассказали в Минсельхозе, благодаря активному обновлению технического парка продолжительность сева за последние три года сократилась на 3-4 дня.

В Башкортостане действует региональная программа обновления технического парка АПК, в рамках которой аграриям возмещают до 50% затрат на приобретение сельхозтехники. За пять лет сельхозпроизводителям выплатили 7,2 млрд рублей субсидий.