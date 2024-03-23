В Башкирии активно заготавливают семена к весенне-полевым работам

Не только технику готовят к весенне-полевым работам аграрии. Хозяйства активно заготавливают семена, закупают удобрения. Ведь помимо закрытия влаги после схода снега земледельцы первым делом будут проводить подкормку озимых культур и многолетних трав.

90% техники, которая будет задействована в весенне-полевых работах, готова, техосмотр пройден. В ремонтных мастерских агропромышленного предприятия имени Калинина приводят в порядок оставшиеся сельхозмашины и агрегаты. До выхода в поле осталось совсем немного.

Если тракторы только ждут своего часа, большегрузный автотранспорт уже задействован в работах, связанных в том числе с подготовкой к посевной. Задача для водителей Камазов – обеспечить минеральными удобрениями хозяйство. Перед отправкой в дальний путь – небольшое техобслуживание.

Агропромышленное предприятие имени Калинина одно из крупнейших хозяйств республики. Общая площадь пашни превышает 50 тыс. гектаров. Это земли Стерлитамакского, Бижбулякского и Ермекеевского районов. К весенне-полевым работам калининцы практически готовы. Семенами аграрии обеспечивают себя сами. Сейчас как раз идет подготовка семенного материала к предстоящей посевной.