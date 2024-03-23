В Башкирии среди школьников реализуется проект «Профессиональный навигатор»

Школьники могут примерить на себя любую специальность. Для тех, кто задумался поступать в колледж в республике проходит профориентационный проект «Профессиональный навигатор». Обучающиеся 7-9 классов могут организованно посетить один из семи колледжей, участвующих в программе. Среди них и уфимский машиностроительный.

О школьной форме на день можно забыть. Вместо белых рубашек и блузок синие рабочие халаты. И занятие уже не в классе, а в аудитории. Обстановка отдаленно может и напоминает привычные стены, но вызывают их не к доске, а к микроскопу. Преподаватели хотят поменять их видение мира. В прямом и переносном смысле.

На уроках труда эти ребята видели совсем другие станки. На классических, объясняют преподаватели, обучают в первый год. А уже потом студенты приступают к работе на аппаратах с ЧПУ. Токарные станки с числовым программным управлением позволяют выпускать технически сложные детали с высокой точностью обработки. Их как раз и обступили школьники.

Подростки могут пообщаться не только с, возможно, будущими преподавателями, но и с потенциальными коллегами. О личном опыте без прикрас рассказывают студенты старших курсов.

Технологии развиваются и в работе, и в учебном процессе. Сварка, за которой без защиты глаз наблюдают два десятка человек. Устройство моделирует реальный процесс.

Проект «Профессиональный навигатор» реализуется научно-информационно-методическим центром Уфы совместно с семью колледжами.