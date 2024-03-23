«Живой мёд» из Башкирии может стать народным брендом

«Живой мёд» из Башкортостана может стать народным органическим брендом. Семейная пасека Харрасовых из Дуванского района принимает участие в третьем Национальном конкурсе. Медовая продукция будет бороться за престижный титул. Официально это первый и пока единственный в республике производитель органического башкирского мёда. Иными словами, продукт, сертифицированный Роскачеством, проверен на четыре сотни показателей. Но, несмотря на это, «Живой мед» – ни разу не становился победителем национального органического конкурса.
На стук извне пчелы откликаются едва слышным жужжанием – во время зимней спячки медоносов стараются не беспокоить, но периодически проверяют, так как не все способны пережить морозы. С башкирскими пчелами в этом плане легче – поэтому их разведением в основном и занимаются на пасеке семьи Харрасовых.
Производители «Живого мёда» каждый год принимают участие в Национальном органическом конкурсе. Стабильно входят в тройку лучших, но не побеждают. В этом году решили занять первое место во что бы то ни стало. Марка «Живой мед» – это официально первый и пока единственный в республике сертифицированный органический башкирский мед. Продукция проверяется, соответствует она ГОСТу или нет, смотрят содержание сахара, антибиотиков и других веществ.
Над репутацией и развитием главного башкирского бренда тщательно работают на региональном уровне. К сохранению пчел башкирской породы особое внимание. Организовали совместную работу «Алтын Солок» и Башкирского аграрного университета.
Именно поэтому в хозяйстве Харрасовых уделяют особое внимание пчелам, ведь только башкирская пчела может добыть настоящий башкирский мед.