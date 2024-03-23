«Живой мёд» из Башкирии может стать народным брендом

Каждый живой организм, обитающий в природной среде, на стыке человека и природы, подвергается угрозе, связанной с ухудшением окружающей среды. Это загрязнение воздуха, загрязнение почвы, загрязнение водных объектов. Использование пестицидов.

Олег Кобяков, директор офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ