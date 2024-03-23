В Башкирии находится небольшой кусочек Италии

Вместо моря – река Белая, вместо итальянских деликатесов – липовый мёд. Деревня Венеция в Дюртюлинском районе насчитывает всего 52 двора и одну улицу, но регулярно привлекает внимание жителей и гостей республики. Экологически чистая зона позволила разместить здесь многочисленные пасеки и санаторий-профилакторий.

Чтобы почувствовать себя почтенными сеньорами, не обязательно выезжать за границу. Небольшой кусочек Италии спрятался в самом сердце России. Добро пожаловать в Дюртюлинский район Башкортостана, в деревню Венеция.

Эти венецианцы передвигаются не на гондолах, а на лыжах. Валерий Фазылханов – призёр нескольких международных марафонов. В свои годы продолжает выезжать на соревнования. В родной деревне ежедневно поддерживает форму и приобщает к спорту односельчан.

Не знаю, как там в Италии, но у нас люди трудолюбивые. Валерий Фазылханов, житель деревни Венеция

Башкирская Венеция на несколько веков младше итальянской, но сходство между ними есть. А именно – близость к водоёму. Рядом с деревней протекает река Белая. Весной 1921 года она сильно разлилась и подтопила первые дома. С тех пор тогдашний хутор и получил своё необычное название.

После войны был настоящий бум, когда писатели, поэты, художники, драматурги, архитекторы, археологи приезжали отдыхать в нашу деревню. Потому что деревня очень тихая и очень близко к районному центру. Здесь лес, ягоды, грибы, рыбалка. Ильмир Мифтахов, житель деревни Венеция, краевед

Реликтовый лес - одна из главных местных достопримечательностей. Этот памятник природы жители Венеции вырастили сами. Он стал излюбленным местом отдыха для посетителей местного профилактория.

От самого маленького лепесточка до такого леса проходит 100 лет. За это время люди, которые живут в деревне Венеция, каждый день, каждая семья оказывала самую максимальную помощь и отдавала все свои силы, чтобы этот лес рос и был таким красивым. Гульназ Бакирова, староста деревни Венеция

Ну а в современной деревне на смену лесникам постепенно приходят пчеловоды. Липа, луговые травы и практически полное отсутствие сельхоз угодий позволяет получать экологически чистый мед.

Порода у нас – среднерусская пчела. Среднерусская пчела очень хорошо собирает мед с липы. И она очень морозостойкая по сравнению с другими породами, поэтому здесь основная порода именно среднерусская пчела. Ирина Каримова, житель деревни Венеция, пасечник

Население Венеции совсем небольшое, всего 109 человек. Но в отличие от других маленьких деревень оно не сокращается, а растет.

В основном это местное население, местные люди, которые здесь родились и выросли и не захотели покидать свою родную деревню. Но есть и такие, которые приехали сюда единожды, увидели и решили остаться. Ильшат Шакиров, глава Такарликовского сельсовета