В Башкирии находится небольшой кусочек Италии

Вместо моря – река Белая, вместо итальянских деликатесов – липовый мёд. Деревня Венеция в Дюртюлинском районе насчитывает всего 52 двора и одну улицу, но регулярно привлекает внимание жителей и гостей республики. Экологически чистая зона позволила разместить здесь многочисленные пасеки и санаторий-профилакторий.
Чтобы почувствовать себя почтенными сеньорами, не обязательно выезжать за границу. Небольшой кусочек Италии спрятался в самом сердце России. Добро пожаловать в Дюртюлинский район Башкортостана, в деревню Венеция.
Эти венецианцы передвигаются не на гондолах, а на лыжах. Валерий Фазылханов – призёр нескольких международных марафонов. В свои годы продолжает выезжать на соревнования. В родной деревне ежедневно поддерживает форму и приобщает к спорту односельчан.
Башкирская Венеция на несколько веков младше итальянской, но сходство между ними есть. А именно – близость к водоёму. Рядом с деревней протекает река Белая. Весной 1921 года она сильно разлилась и подтопила первые дома. С тех пор тогдашний хутор и получил своё необычное название.
Реликтовый лес - одна из главных местных достопримечательностей. Этот памятник природы жители Венеции вырастили сами. Он стал излюбленным местом отдыха для посетителей местного профилактория.
Ну а в современной деревне на смену лесникам постепенно приходят пчеловоды. Липа, луговые травы и практически полное отсутствие сельхоз угодий позволяет получать экологически чистый мед.
Население Венеции совсем небольшое, всего 109 человек. Но в отличие от других маленьких деревень оно не сокращается, а растет.
По словам местных, все указывает на то, что деревня будет развиваться и расти. Сейчас молодым семьям удобно ездить на работу в Дюртюли, а детей отправлять на учебу на школьном автобусе. А чтобы привлечь туристов, активисты деревни готовятся создать на въезде в Венецию фотозону с настоящей итальянской гондолой.