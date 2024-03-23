В Уфе прошёл чемпионат по классическому пауэрлифтингу

Накануне в Уфе прошёл чемпионат и первенство республики Башкортостан по классическому пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие 228 человек практически из всех районов нашего региона. Лучших выявляли в силовом троеборье – приседании со штангой, жиме лёжа и становой тяге.
Абсолютным рекордсменом стал Артём Попков из Альшеевского района. На соревнованиях в Уфе в своей весовой категории до 59 килограммов он обновил сразу два рекорда Республики Башкортостан. Особенно стоит отметить показатель 185 килограммов в становой тяге. Для того, чтобы обновить рекорд в его возрастной категории в сумме не хватило всего 8 килограммов. Благодаря своим успехам Попков может ставить новые рекорды – совсем недавно в его родном зале в Раевке приобрели новые блины для штанги.
А вот Александр Анисимов – кандидат в мастера спорта и уже очень опытный спортсмен. На соревнованиях в трёх упражнениях в сумме он набрал 480 килограммов - 160 в приседании, 120 в жиме лёжа и 200 в становой тяге.
В соревнованиях приняли участие 228 человек, из них 52 девушки. Самой младшей было 13 лет. Вообще пауэрлифтинг сейчас набирает популярность не только среди мужчин, но и среди женщин. И это неудивительно, в отличие от других видов спорта в пауэрлифтинге очень низкая травматичность – здесь хорошая страховка и опытные тренеры.
Пауэрлифтинг не входит в программу Олимпийских игр, однако от этого не теряет свою привлекательность для спортсменов. Республиканская федерация пауэрлифтинга была основана в 1990-м году, и число любителей больших весов с каждым годом только растёт. Помимо силового троеборья отдельно проходят соревнования по жиму лёжа. Они и будут следующими для спортсменов.