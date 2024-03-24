В Башкирии в пожаре погиб мужчина на инвалидной коляске

Огнём охватило жилой дом. В нём проживали два пенсионера. Женщина в момент возгорания находилась в гостях у соседки, а, когда вернулась домой, строение уже горело открытым пламенем. К дому подбежали соседи, которые услышали звук пожарного извещателя. В огне погиб мужчина на инвалидной коляске, который сам выбраться из пожара не смог.