В Башкирии собаки напали на косулю

В Нуримановском районе на косулю напала стая собак. Инцидент зафиксировали в садовом товариществе «Красивая поляна».

Местные жители обнаружили пострадавшее животное и обратились к ветеринарам. На место приехали ведущий специалист-эксперт уфимской службы по охране использования объектов животного мира и руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Врачи выявили у косули большую кровопотерю. К сожалению, выжить животное не смогло. Кровь удалось остановить только в центре, но сохранить жизнь косули не получилось.