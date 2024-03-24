В небе над Башкирией будет виден Меркурий

25 марта Меркурий будет на максимальном угловом удалении от Солнца к востоку. Как сообщили в Уфимском планетарии, за планетой можно будет наблюдать с Земли.
Меркурий будет виден в течение двух часов после захода Солнца. В сумерках он понимается выше всего над горизонтом.
Наблюдать Меркурий на вечернем небе можно до конца марта. Но уже в первых числах апреля он исчезнет из поля зрения, поскольку будет заходить всё раньше и будет виден всё ниже над горизонтом, так как будет сближаться с Солнцем, с которым вступит в соединение 12 апреля, после чего появится на утреннем небе.
Фото: Уфимский планетарий.