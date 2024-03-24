В небе над Башкирией будет виден Меркурий

25 марта Меркурий будет на максимальном угловом удалении от Солнца к востоку. Как сообщили в Уфимском планетарии, за планетой можно будет наблюдать с Земли.

Фото №1 - В небе над Башкирией будет виден Меркурий

Меркурий будет виден в течение двух часов после захода Солнца. В сумерках он понимается выше всего над горизонтом.

После захода Солнца, в сгущающихся сумерках, Меркурий, как яркая звезда, будет виден на западе в созвездии Рыб низко над горизонтом. Найти его поможет Юпитер. Юпитер выглядит как самая яркая звезда на вечернем небе, он виден высоко над горизонтом в созвездии Овна. Меркурий будет виден ближе к горизонту и правее Юпитера.

представители Уфимского планетария 

Наблюдать Меркурий на вечернем небе можно до конца марта. Но уже в первых числах апреля он исчезнет из поля зрения, поскольку будет заходить всё раньше и будет виден всё ниже над горизонтом, так как будет сближаться с Солнцем, с которым вступит в соединение 12 апреля, после чего появится на утреннем небе.

Фото: Уфимский планетарий. 

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