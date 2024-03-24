В Башкирии женщина устроила конфликт с врачом и полицейским

23 марта сотрудники патрульно-постовой службы находились на патрулировании территории и на улице Уфимской заметили конфликт 44-летней женщины и медика. Горожанка проявляла агрессию к фельдшеру, который прибыл на вызов в одну из квартир. Женщина даже пыталась забрать документы у врача. Полицейские постарались успокоить дебош, но хулиганка начала проявлять агрессию и к ним и махать руками. После попытки нападения на одного из правоохранителей женщину задержали.