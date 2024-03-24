Жители Уфы продолжают приносить цветы к мемориалу в память о погибших в теракте

24 марта объявлено в России днём траура в связи со страшным терактом в Москве.

Фото №1 - Жители Уфы продолжают приносить цветы к мемориалу в память о погибших в теракте

Жители Уфы присоединяются к соболезнованиям и продолжают приносить цветы, свечи и игрушки к мемориалу у памятника семье недалеко от торгового центра «Мир».

Министерство экономического развития Башкирии сообщает, что сегодня в 12:00 у мемориала состоится траурный митинг.

Жители Башкортостана, призываем вас в память о наших соотечественниках, ставших жертвами жестокого теракта, возложить цветы к стихийному мемориалу в Уфе. Категорически запрещается использовать любую символику.

пресс-служба министерства экономического развития РБ 

По последним данным, в результате нападения неизвестных и пожара погибли 133 человека. Общее число пострадавших выросло до 285 человек, среди них 8 детей. Госпитализировано 114 пострадавших.

Телерадиоведущий
Уфимская волна