Волонтёры Уфы пришли на помощь ещё одной пострадавшей косуле

Сегодня, 24 марта, житель Уфы сообщил о сбитой косуле. На помощь животному выехали специалисты центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Фото №1 - Волонтёры Уфы пришли на помощь ещё одной пострадавшей косуле

На Дёмском шоссе таксист на «Омоде» допустил наезд на косулю и обратился в ГИБДД. Случайные очевидцы позвонили спасателям и ветеринарам. Однако прибывшие специалисты пострадавшее животное не нашли.

Сбитую косулю нашли на другом месте. Ветеринары выехали второй раз и наконец обнаружили животное. Изувеченная косуля пролежала у дороги более шести часов. Оказалось, после того, как ДТП оформили, животное просто перенесли за бортик и оставили в тяжёлом состоянии.

Косулю бросили, бросил прежде всего тот, кто сбил. Фактически, это статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Недоумение было у всех.

руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф»
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