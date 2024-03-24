Волонтёры Уфы пришли на помощь ещё одной пострадавшей косуле

На Дёмском шоссе таксист на «Омоде» допустил наезд на косулю и обратился в ГИБДД. Случайные очевидцы позвонили спасателям и ветеринарам. Однако прибывшие специалисты пострадавшее животное не нашли.

Сбитую косулю нашли на другом месте. Ветеринары выехали второй раз и наконец обнаружили животное. Изувеченная косуля пролежала у дороги более шести часов. Оказалось, после того, как ДТП оформили, животное просто перенесли за бортик и оставили в тяжёлом состоянии.