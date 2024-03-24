В Башкирии женщина умерла от ранения в грудь

В Белебеевском районе перед судом предстал местный житель, которого обвинили в убийстве сожительницы.
В ноябре прошлого года мужчина и женщина проводили вечер за распитием спиртных напитков в комнате общежития. Между ними вспыхнула ссора, во время которой горожанин взял кухонный нож и ударил им женщину в грудь. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
В суде мужчина заявил, что убивать сожительницу не хотел – он планировал только испугать женщину. Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Также он должен выплатить сыну погибшей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а также должен оплатить расходы на погребение.