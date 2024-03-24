В Башкирии малыш травмировал ногу в детском саду

Во время утренней прогулки воспитанник залез на конструкцию, установленную на детской площадке, и упал с неё. Игровое оборудование не соответствовало возрасту малыша. Ребёнок получил травму в виде закрытого перелома бедренной кости.

Воспитательница признала вину в том, что оставила малышей без присмотра. Однако отметила, что всегда была рядом. Родители малыша попросили не привлекать женщину к уголовной ответственности. Воспитательница должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.