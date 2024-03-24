Участник концерта группы «Пикник» из Уфы рассказал подробности теракта в Москве

Неделю омрачил крупнейший за последние годы теракт, который произошел в подмосковном комплексе «Крокус Сити Холл». Более полутора сотен человек пострадали, не менее 133 погибли. Сегодня в стране общенациональный траур. В учреждениях приспустили флаги. Отменили все развлекательные мероприятия.

Напомним, что террористы ворвались в здание, где люди были в ожидании концерта, и устроили массовую стрельбу, а также подожгли сам концертный зал, в результате чего в здании начался сильный пожар. Многие из жертв не смогли вырваться из горящего плена. Сообщается, что среди погибших – целые семьи с детьми. Как рассказали в ФСБ, предполагаемых подозреваемых, причастных к теракту, задержали. Все они находятся на допросе.

Радий Хабиров выразил глубокие соболезнования от всего Башкортостана родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. В память о жертвах теракта во всех городах страны, в том числе и в Уфе появились стихийные мемориалы. В башкирской столице люди продолжают нести цветы к памятнику семье, расположенному возле торгового комплекса «Мир». Трагедия вызвала сильный отклик. У некоторых в «Крокус Сити Холле» пострадали друзья.

В тот день в «Крокус Сити Холле» должен был начаться концерт рок-группы «Пикник». Среди участников было два уфимских музыканта, оба не пострадали. Один из них – скрипач Рустэм Сулейманов. Он поделился с нами подробностями того дня.

Когда мы уже подготовились к началу мероприятия, раздались хлопки и выстрелы очередями. Сразу стало понятно, что это теракт. Прибежал наш дирижер, очень вовремя скомандовал к эвакуации. Не могу сказать, что была какая-то особая паника, паника была среди зрителей, потому что они все из партера побежали к сцене по маленьким лестницам по краям. Мы с оркестром выбежали через служебный вход на парковку. Я собрал наших девочек из оркестра, мы пробежали весь торговый центр, прошла его насквозь. Было холодно, мы были без одежды. Потом встретились с другой нашей группой из оркестра и укрылись в церкви. Рустэм Сулейманов, дирижёр, очевидец теракта

Добавим, что в городах республики, как и по всей стране, на многих баннерах вместо рекламы траурные плакаты со словами соболезнования по пострадавшим. В храмах и мечетях прошли молебны за упокой погибших. Как говорят священнослужители, нет и не может быть никакого оправдания преступлению, совершенному террористами. Накануне Президент обратился к жителям страны, пообещав оказать необходимую помощь всем пострадавшим. Путин также поблагодарил простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы. По его словам, во всех регионах России введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера.