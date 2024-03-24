В ЦИК России утвердили результаты выборов Президента РФ

На неделе Центральная избирательная комиссия страны утвердила результаты выборов Президента Российской Федерации. Всего в голосовании приняли участие более 87 млн избирателей. Явка – 77,49%.
На основании данных протоколов установлено, что за Владимира Путина проголосовали более 76 млн избирателей, что составляет 87,28%.
Как отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в современной истории России подобных результатов еще не было, и это тоже показатель легитимности. В ЦИК признали выборы Президента состоявшимися и действительными.