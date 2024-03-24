Уникальный и долгожданный: в Уфе запустили движение по Восточному выезду

По-настоящему историческое для Уфы и республики событие. Начатый более 30 лет назад инфраструктурный проект воплотили в жизнь. На этой неделе запустили движение по Восточному выезду от проспекта Салавата Юлаева и до федеральной трассы М-5. Одними из первых по тоннелю и скоростной трассе проехала и съемочная группа телеканала БСТ. Насколько комфортно и быстро, как заявляют строители новой дороги, можно выехать из города и, наоборот, попасть в столицу республики?
Многотонные грузовики и брендированные автобусы с логотипами «Терра Башкирия» получают право первыми проехать по тоннелю Восточного выезда. Это грандиозное для республики событие. Инфраструктурный проект начинали ещё в 1992 году с прокладки автодорожного тоннеля. Но позже работы были заморожены. Всерьёз за стройку взялись уже в 2019-м, после заключения дополнительного соглашения между Правительством республики и «Башкирской концессионной компанией».
Не только крупный, но и один из самых дорогих инфраструктурных проектов, отметил во время открытия Восточного выезда глава республики. На его строительство ушло чуть более 40 миллиардов рублей.
Уникальность объекта не только для республики, но и всей страны отметил в режиме видеосвязи заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.
Сначала 1 километр 223 метра под землей, далее по мостовому переходу с эстакадой через реку Уфу. Еще 10 километров пути по скоростной дороге – и автолюбители оказываются на федеральной трассе М-5. Проезд по Восточному выезду будет платным. Пункт взимания оплаты расположен примерно посередине Восточного выезда. Это порядка 7 километров, как от Уфы, так и от федеральной трассы М-5. В каждом из направлений по пять полос для взимания оплаты. Рассчитаться можно будет как по карте, так и наличными. Некоторые полосы оборудованы автоматическими аппаратами взимания оплаты. В будущем планируется ввести расчёт транспондером.
По словам главы региона, Восточный выезд даст новый толчок развитию строительства в Зауфимье, градостроительный потенциал которого 5-6 миллионов квадратных метров жилья.
Расчетная скорость движения по новой дороге – 120 километров в час, в тоннеле же – 80. Для общественного транспорта, школьных автобусов, машин спецслужб и почты проезд будет бесплатным.
От федеральной трассы М-5 до проспекта Салавата Юлаева за 10 минут. Такое время заявляли еще по ходу строительства Восточного выезда концессионеры. Дорога построена, проверим, насколько это реально. Въезжаем в город со стороны трассы. Еще немного, и вот он, свет в конце тоннеля. Общее время в пути – как и заявляли строители объекта. Пока Восточный выезд будет работать в тестовом режиме. С 1 апреля проезд станет платным: 20 рублей ночью и 100 рублей днём для легкового транспорта.