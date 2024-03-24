Уникальный и долгожданный: в Уфе запустили движение по Восточному выезду

По-настоящему историческое для Уфы и республики событие. Начатый более 30 лет назад инфраструктурный проект воплотили в жизнь. На этой неделе запустили движение по Восточному выезду от проспекта Салавата Юлаева и до федеральной трассы М-5. Одними из первых по тоннелю и скоростной трассе проехала и съемочная группа телеканала БСТ. Насколько комфортно и быстро, как заявляют строители новой дороги, можно выехать из города и, наоборот, попасть в столицу республики?

Многотонные грузовики и брендированные автобусы с логотипами «Терра Башкирия» получают право первыми проехать по тоннелю Восточного выезда. Это грандиозное для республики событие. Инфраструктурный проект начинали ещё в 1992 году с прокладки автодорожного тоннеля. Но позже работы были заморожены. Всерьёз за стройку взялись уже в 2019-м, после заключения дополнительного соглашения между Правительством республики и «Башкирской концессионной компанией».

Не только крупный, но и один из самых дорогих инфраструктурных проектов, отметил во время открытия Восточного выезда глава республики. На его строительство ушло чуть более 40 миллиардов рублей.

Это крупнейший за многие десятилетия инфраструктурный объект в Башкортостане. Его стоимость превышает 40 млрд рублей. Это очень сложный инженерный объект – 1 200 м тоннеля, почти 3 км моста и 10 км дороги. Безусловно, для Уфы, для жителей нашей республики это создаст дополнительный комфорт. Потому что количество автомобилей увеличивается, транспортная нагрузка в городах республики, как и по всей стране, растёт. Восточный выезд будет способствовать более комфортному и быстрому перемещению людей. Радий Хабиров Глава Республики Башкортостан

Уникальность объекта не только для республики, но и всей страны отметил в режиме видеосвязи заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Создание транспортного коридора, организация нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 начинались в 1992 году. Это был один из долгостроев, который благодаря поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина, системной работе Правительства страны вместе с республикой нам удалось претворить в жизнь. Восточный выезд – это уникальный транспортный проект не только для Башкортостана, но и для всей России. Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации

Сначала 1 километр 223 метра под землей, далее по мостовому переходу с эстакадой через реку Уфу. Еще 10 километров пути по скоростной дороге – и автолюбители оказываются на федеральной трассе М-5. Проезд по Восточному выезду будет платным. Пункт взимания оплаты расположен примерно посередине Восточного выезда. Это порядка 7 километров, как от Уфы, так и от федеральной трассы М-5. В каждом из направлений по пять полос для взимания оплаты. Рассчитаться можно будет как по карте, так и наличными. Некоторые полосы оборудованы автоматическими аппаратами взимания оплаты. В будущем планируется ввести расчёт транспондером.

По словам главы региона, Восточный выезд даст новый толчок развитию строительства в Зауфимье, градостроительный потенциал которого 5-6 миллионов квадратных метров жилья.

Расчетная скорость движения по новой дороге – 120 километров в час, в тоннеле же – 80. Для общественного транспорта, школьных автобусов, машин спецслужб и почты проезд будет бесплатным.