Радий Хабиров: «Мы залечиваем "болячки", накопленные годами»

Глава Башкирии в честь своего 60-летия дал большое и откровенное интервью телеканалу БСТ. Радий Хабиров поделился секретами своей работы и особенностями решения сложных ситуаций. Глава региона поделился мнением о наиболее резонансных событиях в современной истории Башкортостана: «горящий» Сибайский карьер, ситуация вокруг шихана Куштау, пандемия коронавирусной инфекции. Несмотря на тяжелые испытания, регион и жители, по словам главы республики, достойно проходят этот период.

Сейчас главный вызов – спецоперация. Глава региона неоднократно сам бывал в зоне СВО. И каждый раз его поездка планируется до мелочей. Ехать туда – это его собственное желание, чтобы лично увидеть бойцов и пообщаться с ними, узнать, что необходимо им или их семьям. В интервью Радий Хабиров также отмечает, что если говорить о ближайшем будущем в Башкортостане, приоритетная задача для него – старые «болячки».

Мы каждый год начали выделять в рамках капремонта, благоустройства территорий 100 миллионов, потом 200, сейчас уже 400. Представьте, у нас есть в республике дома, где до сих пор еще течет крыша. Можно строить великолепные дворцы, но я считаю, что будет справедливо, если мы залечим старые «болячки». Поднимем заборы, обеспечим водо- и теплоснабжение, починим крыши. Многое, что мы сейчас делаем, это залечиваем «болячки», накопленные годами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Полное видео интервью с Главой Башкортостана можно посмотреть по ссылке.

Телерадиоведущий
Акции БСТ