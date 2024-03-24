Радий Хабиров: «Мы залечиваем "болячки", накопленные годами»

Глава Башкирии в честь своего 60-летия дал большое и откровенное интервью телеканалу БСТ. Радий Хабиров поделился секретами своей работы и особенностями решения сложных ситуаций. Глава региона поделился мнением о наиболее резонансных событиях в современной истории Башкортостана: «горящий» Сибайский карьер, ситуация вокруг шихана Куштау, пандемия коронавирусной инфекции. Несмотря на тяжелые испытания, регион и жители, по словам главы республики, достойно проходят этот период.
Сейчас главный вызов – спецоперация. Глава региона неоднократно сам бывал в зоне СВО. И каждый раз его поездка планируется до мелочей. Ехать туда – это его собственное желание, чтобы лично увидеть бойцов и пообщаться с ними, узнать, что необходимо им или их семьям. В интервью Радий Хабиров также отмечает, что если говорить о ближайшем будущем в Башкортостане, приоритетная задача для него – старые «болячки».
Полное видео интервью с Главой Башкортостана можно посмотреть по ссылке.