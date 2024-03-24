Радий Хабиров: «Мы залечиваем "болячки", накопленные годами»

Мы каждый год начали выделять в рамках капремонта, благоустройства территорий 100 миллионов, потом 200, сейчас уже 400. Представьте, у нас есть в республике дома, где до сих пор еще течет крыша. Можно строить великолепные дворцы, но я считаю, что будет справедливо, если мы залечим старые «болячки». Поднимем заборы, обеспечим водо- и теплоснабжение, починим крыши. Многое, что мы сейчас делаем, это залечиваем «болячки», накопленные годами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан