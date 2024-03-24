Учения, рейды и взрывные работы: как в Башкирии готовятся к паводку

Активный ледоход в Башкортостане начнется, когда по ночам установится плюсовая температура. В ходе авиамониторинга по рекам республики выявили, что в некоторых местах на поверхности льда уже есть вода. Обстановка под постоянным контролем. Особое внимание уделяют населенным пунктам, которые расположены близко к водоемам.

С приходом весны Леонид Бургарт традиционно вытаскивает из гаража припасённую на случай паводка лодку. Мужчина живёт в микрорайоне Кооперативная поляна по соседству с сестрой. Свои дома они изначально строили так, чтобы не пострадать во время прихода большой воды – в три или даже четыре этажа.

Обычные дома, если они низко, то их затапливает. И, потом, там такая слякоть после этой воды, очень тяжело убирается, и сырость долго держится. А у меня дома все нормально, вода не доходит, сырости нет, дышим свежим воздухом. Леонид Бургарт, житель микрорайона Кооперативная поляна

Микрорайон расположен в опасной зоне – между реками Белой и Дёмой. Поэтому готовность его жителей к паводку ежегодно проверяют в ходе рейда сотрудники Управления гражданской защиты. Особое внимание уделяют многодетным семьям и маломобильным гражданам. Населению объясняют алгоритм действий в случае прихода большой воды и напоминают о существовании противопаводкого штаба.

Мы принимаем звонки от населения. Кто-то звонит, что подтапливает, где-то кого-то вывезти, уже подтопило. Отправляем бригады, две у нас бригады работают по шесть человек, плюс старший есть в этой бригаде. Сообщаем, бригады на лодках вывозят до сухого места людей. Маргарита Закирова, руководитель диспетчерской службы МБУ «Сурсис» г. Уфы

Также диспетчерские службы всегда следят за уровнем основных рек республики. Данные автоматически поступают с гидропостов. За ситуаций на водоемах наблюдают и с воздуха во время авиамониторинга.

Смотрим, какая обстановка на наших реках. Это основные реки: Белая, Сим, Инзер. Буквально сейчас мы пролетаем над Архангельским районом, населенный пункт Узунларово, где вчера мы уже проводили взрывные работы. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Также в зоне риска Мелузовский, Куюргазинский и Кугарчинский районы из-за близости к Юмагузинскому водохранилищу. Сотрудники гидроузла вместе с главами муниципалитетов отработали сценарий по нарушению работы водосбросных сооружений из-за мусора и льда. Специалисты и техника оказались к такому вызову готовы.

Вот это стало у нас хорошей традицией – каждый год перед половодьем отрабатывать всякие сценарии при случае возникновения чрезвычайных ситуаций, как будет действовать персонал нашего управления, как сработают наши диспетчеры, диспетчерские службы. И как будет передаваться информация из ДС в эти районы, которые расположены ниже Юмагузинского водохранилища. Салават Юнусов, главный инженер управления по эксплуатации гидротехнических сооружений

Взрывные работы, чернение, распиловка льда – всё это превентивные мероприятия. Они необходимы, чтобы избежать заторов и резкого подъёма воды. Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций республики, лёд уже тронулся.

По краям, где вытекают родники, там уже начинает появляться вода, где-то по поверхности льда идет вода. То есть движение начинается, но еще не так страшно. Ожидаем, когда потепление уже будет, когда уже и ночью будет плюс, тогда начнутся уже движения на реках. Пойдет обильное потепление, пойдет обильная вода, и тогда мы уже ожидаем паводок. Марат Латыпов, начальник главного управления МЧС России по Республике Башкортостан