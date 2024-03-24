Учения, рейды и взрывные работы: как в Башкирии готовятся к паводку

Активный ледоход в Башкортостане начнется, когда по ночам установится плюсовая температура. В ходе авиамониторинга по рекам республики выявили, что в некоторых местах на поверхности льда уже есть вода. Обстановка под постоянным контролем. Особое внимание уделяют населенным пунктам, которые расположены близко к водоемам.
С приходом весны Леонид Бургарт традиционно вытаскивает из гаража припасённую на случай паводка лодку. Мужчина живёт в микрорайоне Кооперативная поляна по соседству с сестрой. Свои дома они изначально строили так, чтобы не пострадать во время прихода большой воды – в три или даже четыре этажа.
Микрорайон расположен в опасной зоне – между реками Белой и Дёмой. Поэтому готовность его жителей к паводку ежегодно проверяют в ходе рейда сотрудники Управления гражданской защиты. Особое внимание уделяют многодетным семьям и маломобильным гражданам. Населению объясняют алгоритм действий в случае прихода большой воды и напоминают о существовании противопаводкого штаба.
Также диспетчерские службы всегда следят за уровнем основных рек республики. Данные автоматически поступают с гидропостов. За ситуаций на водоемах наблюдают и с воздуха во время авиамониторинга.
Также в зоне риска Мелузовский, Куюргазинский и Кугарчинский районы из-за близости к Юмагузинскому водохранилищу. Сотрудники гидроузла вместе с главами муниципалитетов отработали сценарий по нарушению работы водосбросных сооружений из-за мусора и льда. Специалисты и техника оказались к такому вызову готовы.
Взрывные работы, чернение, распиловка льда – всё это превентивные мероприятия. Они необходимы, чтобы избежать заторов и резкого подъёма воды. Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций республики, лёд уже тронулся.
По прогнозам, уровень рек будет выше средних многолетних значений. А значит, в некоторых населенных пунктах подтопления все-таки будут. Особые опасения вызывают места, где не очищены водоотводные трубы. Ход выполнения этих работ проконтролируют отдельно. Время на исправление ситуации у руководителей таких участков еще есть.