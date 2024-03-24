Учения, рейды и взрывные работы: как в Башкирии готовятся к паводку

Активный ледоход в Башкортостане начнется, когда по ночам установится плюсовая температура. В ходе авиамониторинга по рекам республики выявили, что в некоторых местах на поверхности льда уже есть вода. Обстановка под постоянным контролем. Особое внимание уделяют населенным пунктам, которые расположены близко к водоемам.

С приходом весны Леонид Бургарт традиционно вытаскивает из гаража припасённую на случай паводка лодку. Мужчина живёт в микрорайоне Кооперативная поляна по соседству с сестрой. Свои дома они изначально строили так, чтобы не пострадать во время прихода большой воды – в три или даже четыре этажа.

Обычные дома, если они низко, то их затапливает. И, потом, там такая слякоть после этой воды, очень тяжело убирается, и сырость долго держится. А у меня дома все нормально, вода не доходит, сырости нет, дышим свежим воздухом.

Леонид Бургарт, житель микрорайона Кооперативная поляна

Микрорайон расположен в опасной зоне – между реками Белой и Дёмой. Поэтому готовность его жителей к паводку ежегодно проверяют в ходе рейда сотрудники Управления гражданской защиты. Особое внимание уделяют многодетным семьям и маломобильным гражданам. Населению объясняют алгоритм действий в случае прихода большой воды и напоминают о существовании противопаводкого штаба.

Мы принимаем звонки от населения. Кто-то звонит, что подтапливает, где-то кого-то вывезти, уже подтопило. Отправляем бригады, две у нас бригады работают по шесть человек, плюс старший есть в этой бригаде. Сообщаем, бригады на лодках вывозят до сухого места людей.

Маргарита Закирова, руководитель диспетчерской службы МБУ «Сурсис» г. Уфы
Фото №1 - Учения, рейды и взрывные работы: как в Башкирии готовятся к паводку

Также диспетчерские службы всегда следят за уровнем основных рек республики. Данные автоматически поступают с гидропостов. За ситуаций на водоемах наблюдают и с воздуха во время авиамониторинга.

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Смотрим, какая обстановка на наших реках. Это основные реки: Белая, Сим, Инзер. Буквально сейчас мы пролетаем над Архангельским районом, населенный пункт Узунларово, где вчера мы уже проводили взрывные работы.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Также в зоне риска Мелузовский, Куюргазинский и Кугарчинский районы из-за близости к Юмагузинскому водохранилищу. Сотрудники гидроузла вместе с главами муниципалитетов отработали сценарий по нарушению работы водосбросных сооружений из-за мусора и льда. Специалисты и техника оказались к такому вызову готовы.

Вот это стало у нас хорошей традицией – каждый год перед половодьем отрабатывать всякие сценарии при случае возникновения чрезвычайных ситуаций, как будет действовать персонал нашего управления, как сработают наши диспетчеры, диспетчерские службы. И как будет передаваться информация из ДС в эти районы, которые расположены ниже Юмагузинского водохранилища.

Салават Юнусов, главный инженер управления по эксплуатации гидротехнических сооружений

Взрывные работы, чернение, распиловка льда – всё это превентивные мероприятия. Они необходимы, чтобы избежать заторов и резкого подъёма воды. Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций республики, лёд уже тронулся.

По краям, где вытекают родники, там уже начинает появляться вода, где-то по поверхности льда идет вода. То есть движение начинается, но еще не так страшно. Ожидаем, когда потепление уже будет, когда уже и ночью будет плюс, тогда начнутся уже движения на реках. Пойдет обильное потепление, пойдет обильная вода, и тогда мы уже ожидаем паводок.

Марат Латыпов, начальник главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

По прогнозам, уровень рек будет выше средних многолетних значений. А значит, в некоторых населенных пунктах подтопления все-таки будут. Особые опасения вызывают места, где не очищены водоотводные трубы. Ход выполнения этих работ проконтролируют отдельно. Время на исправление ситуации у руководителей таких участков еще есть.

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