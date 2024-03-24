Банкротство в Башкирии: плюсы и минусы

За последние два года в республике в два раза выросло число банкротов. Речь о людях, которые по тем или иным причинам не могут выплатить кредиты, а потому списывают долги в судебном порядке. Одни видят в этом спасение от кредиторов. Вот только специалисты предостерегают: сама по себе процедура имеет весьма неприятные особенности и последствия. По итогам 2023 года в Башкортостане было завершено более 12 тысяч судебных банкротств. С чем сталкиваются должники?

Количество банкротов увеличивается по восходящей. В какой-то месяц больше, в какой-то меньше, но в целом годовой прирост составляет около 30%, рассказывает Ралиф Ханнанов. Мужчина совсем недавно сам был банкротом, теперь помогает избавляться от долгов другим. И он на собственном опыте знает, что тут всё не так просто.

Судьба банкрота во многом зависит от финансового управляющего, в ведение которого его передают. Именно он и распоряжается всеми средствами должника, регулируя вопросы с кредиторами. Некоторые финуправляющие не справляются со своей работой.

За нарушения финансовых управляющих могут дисквалифицировать. В этом случае банкротство приостанавливается и должник вновь остается один на один с кредитором. Если не найдется новый поверенный, то процедура прекращается. При этом расходы, а это порядка 150 тысяч рублей, никто не вернет.

По данным Центробанка, 57% экономически активного населения страны имеет займы и кредиты. У трети из них – просрочка по платежам. Растет число клиентов микрофинансовых организаций, а вместе с ними и все больше организаций по списанию долгов. Прежде чем взять сумму в долг, специалисты рекомендуют провести простую арифметику.

В России за последние восемь лет банкротами признаны более миллиона человек. По итогам 2023 года Башкортостан занял пятое место по судебному банкротству и девятое – по внесудебному. Несмотря на популярность процедуры, в Национальном банке говорят, что это совсем не панацея, а во многом – крайняя мера, которой лучше избегать.

Если всё же банкротство неизбежно, пройти процедуру можно самостоятельно, причем бесплатно, говорят специалисты. Для этого нужно обратиться в многофункциональный центр.