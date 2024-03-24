Господдержка и гумконвои: как в Башкирии помогают участникам СВО

На сегодняшний день в республике действуют 39 мер поддержки участников СВО и их семей. В этот перечень входит помощь в разных отраслях. В Башкортостане работает фонд «Защитники Отечества», социальные координаторы которого работают в каждом муниципалитете. На этот год в бюджете республики на решение задач СВО заложено более 4,5 млрд рублей. Кроме того, посильную помощь военнослужащим оказывают обычные жители республики.

Рубен Хасанов ушел на СВО добровольцем в 2022 году. Тяжелое ранение разведчик-пулеметчик получил в бою на Соледарском направлении – потерял ногу. После комиссования надо было возвращаться к мирной жизни. Ветеран старается быть активным, несмотря на увечье. Решил обратиться в фонд «Защитники Отечества» с просьбой помочь ему с протезом. Рубена Хасанова поддержали.

В прошлом году Рубен Хасанов стал победителем на межрегиональных соревнованиях среди ветеранов спецоперации. Сейчас боец готовится к очередному чемпионату. С протезом участвовать в них ему будет легче. Филиал фонда «Защитники Отечества» работает в республике 10 месяцев. За это время сюда поступило более 33 тысяч обращений. Поддержку могут получить участники СВО, члены их семей, особое внимание уделяется ветеранам спецоперации.

Житель Кармаскалинского района Евгений Николаев потерял на СВО сына. Он был военным, служил в Наро-Фоминске. На спецоперацию попал с первых дней ее проведения. Гибель родного человека пенсионер переживал тяжело – здоровье пошатнулось. Ему посоветовали обратиться за помощью к специалистам. Уже неделю как Евгений Николаев лечится в Республиканском клиническом психотерапевтическом центре.

Психотерапевтический центр работает с фондом «Защитники Отечества» и комитетом матерей. Можно обратиться как через них, так и самостоятельно. Лечение бойцам и членам их семей бесплатное. Им оказывают психологическую помощь и назначают индивидуальные процедуры. Поддержка нужна как самим солдатам, так и родственникам, потерявшим близких.

В Башкортостане действуют 39 мер поддержки участников СВО и их семей. Радий Хабиров назвал это направление приоритетным для республики. Военнослужащим после возвращения домой помогут трудоустроиться. Уже сейчас они могут получить образовательные социальные сертификаты номиналом в 50 тысяч рублей, чтобы освоить новые специальности. Этим правом в Башкортостане воспользовались почти 150 человек. Чтобы получить сертификат, нужно обратиться в центр занятости.

Помогают бойцам и обычные жители республики. Так, например, волонтеры Хайбуллинского района занялись изготовлением антидроновых одеял. Процесс достаточно сложный. Да и материал, из которого шьется укрытие, недешевый. Поэтому нуждаются в помощи благотворителей.