В Уфе показали работу сотрудников Башгидрометцентра

На неделе прошёл Всемирный метеорологический день и по совместительству День работников гидрометеорологической службы России. В Башкортостане работает 38 станций. Все данные от них стекаются в Башгидрометцентр. И почти каждый день мы пользуемся результатом трудов метеорологов и синоптиков.

Они несут на себе тяжёлое бремя метеорологов. Интеллектуальным трудом всё не ограничивается. Тут и машины приходится разгружать, и каждые пять дней вставать на лыжи – и в поля. За снегом, чтобы потом измерить его плотность. Помимо метеорологических наблюдений, они ведут и исторические. И пишут свою книгу.

Здание находится на окраине города. Неприметный дом с огороженной территорией и множеством непонятных устройств. Время здесь как будто остановилось. Помещения скорее подходят для музея советского быта. Работа идёт под пристальным взглядом Владимира Ильича. Часть оборудования – тоже наследие Советского Союза. Но это уже не просто дань уважения традициям.

Станция оборудована автоматическими установками. Автоматика видит не всё, да и может выйти из строя. Так что работа компьютерного мозга всегда проверяется человеческим глазом. Задача метеоролога – наблюдать и вовремя отправлять данные.

А этот сотрудник при устройстве на работу вместо паспорта предъявил усы, лапы и хвост. Барбос – полноправный член коллектива. Вот только его дежурства не заканчиваются никогда. Да он и не жалуется. Работает без замечаний. Защищает оборудование метеостанции от мышей и других собак. Даже просто проникновение на территорию способно помешать точности данных. Барбос здесь единственный, кто прогнозов на погоду не даёт. Ещё один четвероногий сотрудник на полном довольствии Мухтар с недавних пор работает в Башгидрометцентре. Именно сюда синоптикам от метеорологов и поступают данные.

Погода подвластна математике и физике. На основе полученных данных специалисты составляют синоптические карты. Анализируют, как будут развиваться события. Гульназ Загитова видит наперёд вот уже 30 лет. Ещё в школе мечтала об интересной профессии.

Синоптикам видна вся целостность погодной картины. Признают: климат на самом деле меняется. Прошлый год, говорят специалисты, был одним из самых контрастных и сложных. 2023 начался с 46-градусных морозов.