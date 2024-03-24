В Башкирии наблюдается острая нехватка соцработников

На неделе говорили и о социальных работниках. В Башкортостане в этой сфере наблюдается острая нехватка людей. Например, в домах престарелых и интернатах не хватает 1000 сотрудников. Помощь необходима разным категориям: детям, семьям, инвалидам. Нуждаются в заботе также пожилые, люди старшего поколения.
Уже в молодости она была прикована к кровати. О Халиме Искандаровой заботилась мама. До последнего. Когда мамы не стало, женщина случайно узнала о существовании соцработников. Больше десяти лет Халиме Искандаровой помогает Зульфия Миниахметова. Женщина ухаживает ещё за двумя подопечными. Все лежачие. Поэтому работа порой физически непростая.
Часто о тех, кому нужна помощь, сообщают соседи или знакомые. Для этого обращаются в Республиканский центр социального обслуживания населения. Номер телефона отдела признания граждан нуждающимися в социальных услугах: +7 (347) 286-51-05.
Ежедневно в Республиканский центр обслуживания населения обращается от 30 до 40 человек. Заявки обрабатывают так называемые социальные участковые, раньше они назывались координаторами. На весь Башкортостан 114 таких сотрудников. Они выезжают к нуждающимся и оценивают, какая именно помощь нужна.
В соцработники идёт и молодёжь, но их меньше. Притом что специальности обучают в учебных заведениях: в УУНиТе, в колледжах. Практику проходят, например, в центре обслуживания населения.
За неполных три месяца в службу позвонили почти 2000 раз. Из них 123 человека признали нуждающимися в помощи на дому. И более 20 определили в дома-интернаты. Обращаются за помощью и сами будущие подопечные.
В Башкортостане в этой сфере сейчас острая нехватка людей. Помимо соцработников, требуются сиделки в дома престарелых и интернаты. Недостаёт около 1000 сотрудников.
По словам соцработников, сложно только поначалу. Так говорит и Наталья Фролова – в профессии она уже больше 20 лет. Большинство социальных работников, которые заботятся о людях старшего возраста, – это тоже взрослые люди. Экспресс-курс проводят после обращения к одному из поставщиков социальных услуг. Они есть в каждом населённом пункте, в городах отделения разделены по районам для удобства. Их адреса и телефоны вы увидите, перейдя по QR-коду ниже. По ссылке список автономных некоммерческих организаций. Также можно обратиться в центры занятости по месту проживания и стать тем, без кого невозможно жить.