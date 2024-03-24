В Башкирии наблюдается острая нехватка соцработников

На неделе говорили и о социальных работниках. В Башкортостане в этой сфере наблюдается острая нехватка людей. Например, в домах престарелых и интернатах не хватает 1000 сотрудников. Помощь необходима разным категориям: детям, семьям, инвалидам. Нуждаются в заботе также пожилые, люди старшего поколения.

Уже в молодости она была прикована к кровати. О Халиме Искандаровой заботилась мама. До последнего. Когда мамы не стало, женщина случайно узнала о существовании соцработников. Больше десяти лет Халиме Искандаровой помогает Зульфия Миниахметова. Женщина ухаживает ещё за двумя подопечными. Все лежачие. Поэтому работа порой физически непростая.

Часто о тех, кому нужна помощь, сообщают соседи или знакомые. Для этого обращаются в Республиканский центр социального обслуживания населения. Номер телефона отдела признания граждан нуждающимися в социальных услугах: +7 (347) 286-51-05.

Ежедневно в Республиканский центр обслуживания населения обращается от 30 до 40 человек. Заявки обрабатывают так называемые социальные участковые, раньше они назывались координаторами. На весь Башкортостан 114 таких сотрудников. Они выезжают к нуждающимся и оценивают, какая именно помощь нужна.

В соцработники идёт и молодёжь, но их меньше. Притом что специальности обучают в учебных заведениях: в УУНиТе, в колледжах. Практику проходят, например, в центре обслуживания населения.

За неполных три месяца в службу позвонили почти 2000 раз. Из них 123 человека признали нуждающимися в помощи на дому. И более 20 определили в дома-интернаты. Обращаются за помощью и сами будущие подопечные.

В Башкортостане в этой сфере сейчас острая нехватка людей. Помимо соцработников, требуются сиделки в дома престарелых и интернаты. Недостаёт около 1000 сотрудников.