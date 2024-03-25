Обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» отправили под арест

Басманный суд Москвы арестовал фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщают федеральные СМИ.

Под стражу до 22 мая текущего года заключены 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летниц Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Последнего доставили в зал суда на носилках в медицинском халате.

Им предъявлено обвинение в теракте, каждому из обвиняемых грозит пожизненное лишение свободы. Уточняется, что свою вину полностью признали Муродали и Мирзоев.

Согласно последним данным Следственного комитета России, в результате теракта 22 марта в концентром зале в Красногорске погибли 137 человек, в том числе трое детей. Пострадали 182 человека.

Напомним, в тот вечер террористы расстреливали посетителей «Крокус Сити Холла», а затем устроили поджог.