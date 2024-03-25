В Башкирии начало рабочей недели будет дождливым

Специалисты Башгидрометцентра представили прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

Так, сегодня в республике местами ожидаются небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Днем воздух прогреется до +2, +7 градусов, в горных районах до +12.

Завтра, 26 марта, ночью осадков не будет, а днем пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный умеренный, но местами обещают порывы до сильного. Ночью 0, -5, при прояснениях до -9 градусов. Днем теплее – от +4 до +9.