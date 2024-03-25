В Башкирии произошло ДТП с двумя погибшими

Смертельная авария произошла вчера вечером в Кармаскалинском районе на трассе Уфа — Инзер — Белорецк.

Предварительно, за рулем «Лады Веста» находился 76-летний водитель. Во время движения он попытался не допустить столкновения с бортовой «Газелью», вывернул руль вправо и налетел на двух пешеходов.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате ДТП женщина, 1965 года рождения, и мужчина, 1988 года рождения, скончались до приезда медиков.

Установлено, что в момент аварии водитель «Газели» помогал водителю «Лады Гранты» вытаскивать автомобиль из кювета. Погибла пассажирка отечественной легковой, которая стояла в этот момент на обочине дороги. Еще одна жертва – пассажир «Газели», который отцеплял буксировочный трос.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.