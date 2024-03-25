В Башкирии вскрытие рек должно произойти до 10 апреля

В Башкирии экстренные службы получили 49 сообщений из 18 муниципалитетов о подтоплении территорий талыми водами. Информацию озвучил руководитель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов на оперативном совещании Правительства.

Он отметил, что в рамках подготовки к безаварийному прохождению паводковых вод в Башкирии продолжается работа по распиловке и чернению льда на затороопасных участках водоемов, продолжаются взрывные работы, совершаются облеты затороопасных участков рек юго-восточной и центральной части республики.

По данным синоптиков, на этой неделе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, что будет способствовать еще более интенсивному таянию снега.

По словам вице-премьера Ирека Сагитова, вскрытие рек ожидается до 10 апреля.