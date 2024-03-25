В Башкирии эвакуируют людей из организаций и учреждений

Сегодня в нескольких организациях Башкирии массово эвакуировали людей. Сообщения об инцидентах активно распространяются в социальных сетях.
По предварительной информации, некоторые организации получили анонимные сообщения о подозрительных предметах.
В целях обеспечения безопасности людей вывели из зданий образовательных и медицинский учреждений, а также судов и администраций.
На месте работают экстренные службы, информацию о тех, кто распространяет подобные сообщения, предстоит выяснить правоохранителям.
Фото: социальные сети