В Башкирии эвакуируют людей из организаций и учреждений

Сегодня в нескольких организациях Башкирии массово эвакуировали людей. Сообщения об инцидентах активно распространяются в социальных сетях.

По предварительной информации, некоторые организации получили анонимные сообщения о подозрительных предметах.

В целях обеспечения безопасности людей вывели из зданий образовательных и медицинский учреждений, а также судов и администраций.

На месте работают экстренные службы, информацию о тех, кто распространяет подобные сообщения, предстоит выяснить правоохранителям.