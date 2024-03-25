На дорогах Башкирии стартовала масштабная операция ГИБДД

Сегодня в Башкирии началась профилактическая акция «Нелегальное такси». Рейд проводят сотрудники ГИБДД по республике совместно с представителями управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД и минтранса Башкирии.
Во время рейдов проверяющие будут уделять особое внимание исполнению водителями легкового такси требований законодательства о безопасности дорожного движения, наличию водительского удостоверения и лицензии на осуществление пассажирских перевозок, а также техническому состоянию транспортных средств.
Профилактические мероприятия продолжатся до 31 марта, уточнили в ведомстве.