На дорогах Башкирии стартовала масштабная операция ГИБДД

Сегодня в Башкирии началась профилактическая акция «Нелегальное такси». Рейд проводят сотрудники ГИБДД по республике совместно с представителями управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД и минтранса Башкирии.

Фото №1 - На дорогах Башкирии стартовала масштабная операция ГИБДД

За два месяца текущего года в республике зарегистрировано 13 ДТП с участием легковых такси, работавших без специального разрешения. В результате аварий два человека погибли и 19 получили травмы. Для стабилизации дорожной обстановки и обеспечения безопасности населения при оказании транспортных услуг на территории Башкортостана пройдут профилактические мероприятия, направленные на соблюдение требований безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Пресс-служба ГИБДД по РБ

Во время рейдов проверяющие будут уделять особое внимание исполнению водителями легкового такси требований законодательства о безопасности дорожного движения, наличию водительского удостоверения и лицензии на осуществление пассажирских перевозок, а также техническому состоянию транспортных средств.   

Профилактические мероприятия продолжатся до 31 марта, уточнили в ведомстве.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
БАШКОРТТАР-БСТ