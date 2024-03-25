На дорогах Башкирии стартовала масштабная операция ГИБДД

За два месяца текущего года в республике зарегистрировано 13 ДТП с участием легковых такси, работавших без специального разрешения. В результате аварий два человека погибли и 19 получили травмы. Для стабилизации дорожной обстановки и обеспечения безопасности населения при оказании транспортных услуг на территории Башкортостана пройдут профилактические мероприятия, направленные на соблюдение требований безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Пресс-служба ГИБДД по РБ