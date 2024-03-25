Девушка-оператор БПЛА получила высокую награду за штурм Авдеевки

Участница спецоперации с позывным «Радистка» награждена высокой государственной наградой – орденом Мужества. Об этом в своём телеграм-канале написал военный эксперт Андрей Клинцевич. Бесстрашная военнослужащая получила награду за штурм Авдеевки.

Девушка подписала контракт с миноборны России и служит оператором дронов. Автор рассказывает, что она работала в штабе одного из полков в должности секретаря. Но, спустя время, прошла обучение на оператора БПЛА. Теперь «Радистка» работает оператором дронов-камикадзе в одном из штурмовых подразделений нашей армии.

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.