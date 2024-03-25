Радий Хабиров поручил навести порядок в вопросах питания в школах Башкирии

Специалисты контрольно-ревизионного управления Главы Башкирии Радия Хабирова организовали выездные проверки по вопросу школьного питания. Они проверили 75 учебных заведений в 17 муниципальных районах и пяти городских округах.

Фото №1 - Радий Хабиров поручил навести порядок в вопросах питания в школах Башкирии

Результаты проверки были озвучены руководителем региона сегодня в ходе оперативного совещания правительства. В частности, Радий Хабиров подчеркнул, что уровень организации питания школьников вырос. Однако в некоторых учебных заведениях остаются замечания и недоработки.

В числе наиболее распространенных нарушений – отсутствие маркировочных этикеток на полуфабрикатах и готовой продукции, нарушения условий хранения продуктов, повторная заморозка продуктов и другие.

Надо навести до конца порядок. Очень жестко буду наказывать тех, кто здесь меня не услышит. В целом мы большую работу делаем, минторгу и минобру спасибо. Пищеблоки переоборудуем. Но все равно там же люди работают. Какой бы пищеблок хороший ни делали, если у вас должного контроля не будет, уважаемые главы, ничего не получится. Вы находите время и периодически заходите сами. Неожиданно пришли, зашли и посмотрели. Это ваша работа.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Добавим, руководитель республики распорядился провести через некоторое время повторную проверку в тех же школах с целью анализа ситуации – изменилась она в лучшую сторону или нет.

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