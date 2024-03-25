Радий Хабиров поручил навести порядок в вопросах питания в школах Башкирии

Специалисты контрольно-ревизионного управления Главы Башкирии Радия Хабирова организовали выездные проверки по вопросу школьного питания. Они проверили 75 учебных заведений в 17 муниципальных районах и пяти городских округах.
Результаты проверки были озвучены руководителем региона сегодня в ходе оперативного совещания правительства. В частности, Радий Хабиров подчеркнул, что уровень организации питания школьников вырос. Однако в некоторых учебных заведениях остаются замечания и недоработки.
В числе наиболее распространенных нарушений – отсутствие маркировочных этикеток на полуфабрикатах и готовой продукции, нарушения условий хранения продуктов, повторная заморозка продуктов и другие.
Добавим, руководитель республики распорядился провести через некоторое время повторную проверку в тех же школах с целью анализа ситуации – изменилась она в лучшую сторону или нет.