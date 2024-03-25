Радий Хабиров призвал разобраться в вопросе нехватки медиков в Башкирии

В Башкирии сохранятся нехватка кадров в области медицины. Актуальность данной проблемы сегодня подчеркнул руководитель региона Радий Хабиров на оперативном совещании правительства. Он отметил, что республика не выполнила два показателя по национальным проектам, которые связаны именно с кадрами в системе здравоохранения.
Сегодня же руководитель региона поручил министерству здравоохранения республики подготовить доклад о том, как муниципалитеты отрабатывают вопросы привлечения медработников, а также о тех мерах поддержки, которые действуют во всех городах и районах Башкирии в данной сфере.