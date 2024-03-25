Радий Хабиров призвал разобраться в вопросе нехватки медиков в Башкирии

В Башкирии сохранятся нехватка кадров в области медицины. Актуальность данной проблемы сегодня подчеркнул руководитель региона Радий Хабиров на оперативном совещании правительства. Он отметил, что республика не выполнила два показателя по национальным проектам, которые связаны именно с кадрами в системе здравоохранения.     

Фото №1 - Радий Хабиров призвал разобраться в вопросе нехватки медиков в Башкирии

Это такая нетривиальная задача, она непростая. Я внимание всех глав муниципалитетов тоже обращаю на это, работайте с этим вопросом. Работайте с медицинским университетом, работайте с врачами. И вообще, вопрос по медицинским кадрам я хотел бы разобрать, почему так получилось по итогам 2023 года. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Сегодня же руководитель региона поручил министерству здравоохранения республики подготовить доклад о том, как муниципалитеты отрабатывают вопросы привлечения медработников, а также о тех мерах поддержки, которые действуют во всех городах и районах Башкирии в данной сфере.

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