В Уфе отец привёл на тонкий лёд реки Белой своих сыновей

Сегодня днем уфимские спасатели получили сообщение о том, что на реке Белой в районе Монумента Дружбы бегают ребятишки.
Незамедлительно на аэролодке отправились сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы отправились на место.
Как выяснилось, дети пришли на лед вместе с отцом. Папа рыбачил, мальчики от нечего делать стали побегать по тонкому льду водоема.
К счастью, никто из них не провалился под лед. Спасатели пообщались с мужчиной и его сыновьями, провели профилактическую беседу об опасности последнего льда, после чего они все вместе вернулись на берег.
Видео: УГЗ г.Уфы