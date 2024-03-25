В Уфе отец привёл на тонкий лёд реки Белой своих сыновей

Сегодня днем уфимские спасатели получили сообщение о том, что на реке Белой в районе Монумента Дружбы бегают ребятишки.

Как выяснилось, дети пришли на лед вместе с отцом. Папа рыбачил, мальчики от нечего делать стали побегать по тонкому льду водоема.

К счастью, никто из них не провалился под лед. Спасатели пообщались с мужчиной и его сыновьями, провели профилактическую беседу об опасности последнего льда, после чего они все вместе вернулись на берег.