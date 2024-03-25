Из Уфы в зону СВО после отпуска проводили группу мобилизованных

Снова в бой. После краткосрочного отпуска группа из 74 мобилизованных бойцов выехала в зону проведения СВО. Церемонию проводов военнослужащих организовали на площади перед «Уфа-Ареной».
Многие бойцы приехали в отпуск во второй, а кто-то и в третий раз. Говорят, что дома старались больше времени проводить с родными. Теперь снова возвращаются на службу, чтобы помочь своим боевым товарищам.
Жители Башкортостана могут заключить договор с Минобороны. По вопросам контрактной службы нужно обращаться по единому справочному номеру 117, в ситуационный центр 122 или ближайший офис МФЦ «Мои документы». Также ответы на вопросы о службе по контракту можно найти на сайте башбат.рф.