Из Уфы в зону СВО после отпуска проводили группу мобилизованных

Снова в бой. После краткосрочного отпуска группа из 74 мобилизованных бойцов выехала в зону проведения СВО. Церемонию проводов военнослужащих организовали на площади перед «Уфа-Ареной».

Многие бойцы приехали в отпуск во второй, а кто-то и в третий раз. Говорят, что дома старались больше времени проводить с родными. Теперь снова возвращаются на службу, чтобы помочь своим боевым товарищам.