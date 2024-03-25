В Уфе перед Дворцом спорта можно приобрести сельскую продукцию

Сельчане Башкортостана представили свою продукцию на ярмарке в Уфе. В частности, торговля развернулась на площади перед уфимским Дворцом спорта. Фермеры и земледельцы привезли свежие, качественные и разнообразные товары: мясо и колбасы, полуфабрикаты, молочную продукцию, мёд, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи.